2023第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會20日田徑展開競賽，首日中華隊小將就有好消息，男子三級跳遠選手趙崑祥以15公尺39獲得金牌，成為本屆東亞青運田徑首位奪金的中華隊好手。

趙崑祥來自離島澎湖，就讀湖西國小時是棒球隊隊長，偶像是前旅美投手王建民，之後被田徑教練歐建友發掘轉換運動項目，也在田徑場上找到另一片天，如今在東亞青年運動會三級跳摘下金牌，總統蔡英文得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

除了趙崑祥三級跳摘金，田徑代表隊在本屆東亞青運首日賽程收獲1金1銀2銅，銀牌選手為男子鐵餅程耀寛，銅牌選手為女子800公尺陳潔安、男子800公尺姜翊安。

程耀寬來自低收入家庭，由於父親罹癌、中風，家中經濟支柱落在新住民母親肩上，他在國小四年級確認罹患妥瑞症，因為服藥治療的副作用導致課堂上學習狀況不佳，後來接觸鉛球、壘球擲遠運動，就讀清水國中時進入體育班，專攻鐵餅及鉛球，每天天色未亮就搭火車再騎腳踏車到學校練習，因為妥瑞症他在擲鐵餅時喊叫聲相當響亮，也讓他因此釋放壓力，一舉將疾病的阻力化成助力，去年5月獲得總統教育獎，同年7月在全中運贏得田徑國男鐵餅金牌，是他運動生涯首面金牌，現在再於東亞青運擲出銀牌。

體育署表示，為積極備戰本屆東亞青運，本年初即著手規劃並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，遴選年輕資優選手，列入112年度培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，以提升培訓成效；此外，東亞青運的培訓及參賽也是國家儲訓青年選手養成的重要階段，期讓青年選手能經歷東亞青運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗後，進而為面對更高層級的競爭做好準備，持續朝向亞運及奧運目標努力。