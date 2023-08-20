苗栗縣垃圾焚化廠每年營運虧損約1億元，焚化廠基金預計再2年用罄，縣府環境保護局今年6月提案調高各項廢棄物處理收費標準，經過審議通過確定調漲。環保局20日指出，今年8月起各項處理費調整400到1200元不等，其中鄉鎮市公所送燒垃圾處理費，經鄉鎮市首長請命，維持每噸1200元，凍漲半年。

根據苗縣環保局統計，竹南焚化廠每年需處理15萬公噸廢棄物，每天垃圾焚化量為440到460公噸，其中以家戶垃圾為最大宗，占全垃圾量的2／3。焚化廠每天也協助新竹縣、南投縣代燒約100公噸，同時依焚燒比例回運底渣。

另外，焚化廠現行每公噸處理費收取1200元，但每公噸處理成本要2259元，平均每公噸就要倒貼1千多元，每年約得虧損1億多元，經環保局概算，大概再過2年焚化廠基金將成為負數。

苗縣環保局祕書蔡政勳指出，環保局今年6月分已經研擬提高焚化廠處理收費標準，各項調整400到1200元不等，其中代燒外縣市垃圾，每公噸由2500元調高為3000元。

而縣內一般廢棄物、也就是18鄉鎮市公所清運的家戶垃圾，每公噸原本預計要由1200元調高為1600元，經地方請命後，由縣長鍾東錦決議凍漲半年，其餘調漲費用，包括代燒外縣市垃圾費用，從今年8月1日起正式實施。