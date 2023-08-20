知名歌手林俊傑(JJ)近期在多地舉辦巡迴演唱會，讓不少粉絲嗨翻，所到之處一票難求，更有黃牛猖獗的問題產生，顯見他的人氣不俗。誰料，人紅是非多，他近日在上海舉辦的演唱會場次，竟有人拿出雷射筆試圖朝他的眼部照射，且事後還有相關畫面記錄在陸網上瘋傳，引發討論。

林俊傑飛往上海，於19、20日一連兩天在當地舉辦演唱會，吸引諸多歌迷到場朝聖。誰料，疑似有到場的觀眾，在演唱會進行時，拿出激光雷射筆試圖對準林俊傑的眼部照射，有現場的粉絲發現此事後，將相關畫面拍下並放在微博上，引發話題討論。

粉絲指出，在演唱會進行中，林俊傑不僅右眼明顯泛紅，與左眼相差極大，且臉側偶有亮紅色光點產生，疑似因雷射筆導致。此外，微博上還流傳一張據稱是來自另一位歌手的官方粉絲群組的對話截圖，從照片中可見其字句寫下：「希望能把林俊傑的眼睛照瞎。」引發林俊傑的粉絲怒火，不過也有人提醒相關截圖畫面難以查證真實性，也恐是有心人士試圖挑起對立，希望粉絲們能冷靜應對。

有人稱「要將林俊傑眼睛照瞎」的對話截圖在微博上流傳。(圖／翻攝自微博)

事實上，關於林俊傑的討論聲浪產生後，他並未對此事做出回應，而是在微博上曬出多張昨(19)日的演唱會照片及影片，而畫面中他笑容燦爛，熱情的與粉絲互動，看似並未因雷射筆一事受到影響。不過底下仍有眾多粉絲留言，希望他能多加注意，保護好自己。