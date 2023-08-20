2023年夏天或許即將結束，但極端高溫還沒：美國持續炎熱，今天和明天德州預計將出現更多破紀錄的高溫。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家布萊德夏（Tom Bradshaw），達拉斯今天（19日）的最高氣溫預料將來到攝氏42.8度，明天（20日）則會飆破攝氏43.3度，都將打破2011年寫下的同一天攝氏41.7度最高紀錄。17日達拉斯氣溫攝氏42.8度，打破1951年同一天（即8月17日）創下的攝氏41.7度紀錄。

布萊德夏說：「目前還看不到緩解跡象，有一些跡象顯示，到了8月底，也許是勞動節，高溫將開始降至華氏100度以下，整個9月上半月，氣溫可能會達到華氏100度以上，至少時斷時續。」

科學家長久以來警告，由於焚燒化石燃料、森林砍伐和某些農業措施導致氣候變遷，將導致更多、更長時間的極端天氣，包括氣溫升高。

6月和7月，整個地球的高溫都創下新高。

就在幾天前，太平洋西北地區的每日高溫打破紀錄。美國國家氣象局表示，波特蘭國際機場（Portland International Airport）14日的每日高溫為攝氏42.2度，打破先前的攝氏38.9度紀錄。這也是130年來有紀錄的天氣中，西雅圖第1次連3天最低溫高達攝氏19.4度或以上。