民間團體發起「還路於民大遊行」今天登場，藍綠白三黨總統參選人都到場參與，再野不分區立委王婉諭今也上台發言，照樣炮打藍綠白，她呼籲民進黨總統參選人賴清德反省「執政7年亂開藥方、抗拒改革的惡果」，同時要藍白參選人不要聽牛鬼蛇神的話，獲得台下一片支持，相較於716居住正義大遊行，台下反應差距甚多。

王婉諭說，蔡政府執政7年來，從2017年至2022年交通死亡人數，從2697人暴增至3085人，完全打臉曾任行政院長的賴清德訂下「2022年下降至2300人」的承諾，而時力黨團每月一次的交通記者會，看到的只有縣市長主持道安會報的次數，卻看不到具體的事故原因分析。

王婉諭也批評民進黨團幹事長鄭運鵬，直指要求人行道設計規範入法時，鄭用酸言酸語來抗拒改革，讓行人安全因地制宜，而要求隔熱紙透光率全面納管時，交通部也在2天內推翻承諾，只願納管計程車，改為計程車先行那管。

王婉諭痛批，蔡政府口口聲聲重視行人安全，但消極怠惰、抗拒改革，根本是放任交通暴力，助長慢性殺人。

王婉諭更點名賴清德，她喊話「賴清德主席，你是一位醫師，請你好好反省民進黨執政七年亂開藥方、抗拒改革的惡果」，另一方面也喊話民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜「不要聽從牛鬼蛇神的指揮」。