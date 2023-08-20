苗栗縣長鍾東錦(右2)與衛生局長張蕊仙(右1)拿苑裡李綜合醫院創意標語合影。（苑裡李綜合醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局19日在巨蛋舉辦健康嘉年華活動，苑裡李綜合醫院響應活動，配合農曆7月民俗月，以「民俗月趨吉避凶，你ㄟ健康我來顧」為主題，設計8款創意符咒文宣，包括媽媽不碎念符、狂吃長不胖符等，發放給現場民眾，藉由寓教於樂的方式，告訴民眾在農曆7月遇到身體病痛，還是要到醫院就診，以免小病拖延變成大病。

苑裡李綜合醫院院長許明賢表示，過去老一輩的阿公、阿嬤不喜歡在農曆七月進醫院，總認為有禁忌，現在觀念逐漸改變，但是還是有少數的人生病不就診，「忍」到農曆7月過了才願意就醫，導致病情加重，因此，藉由活動發放創意符咒，提醒民眾健康的重要性，有病一定要趕緊就醫。

許明賢說，李綜合醫療體系現在與台中榮總全方位合作，到年底前有30位的主治醫師支援看診，更有不少主任級的醫師駐診，讓苗栗的親鄉看病更方便，兩院一起合作，一起把苗栗南邊、台中海線的醫療做到最好，趁著苗栗縣政府舉辦健康嘉年華活動，把這個好消息讓更多親鄉知道。

李綜合醫院設計的創意符咒文宣，有負能量退散符、狂吃長不胖符、病痛退退退符、健康吃百二符、零用錢多多符、考試一百分符、媽媽不碎念符、小人退避散符總共8種，還有放大版的符咒道具，搭配展示的可愛的兒童殭屍服，提供民眾試穿拍照，非常吸睛，另外，還有貼上8款符咒的彈珠台讓民眾玩，讓親子互動。

由於肺癌是國人癌症的頭號殺手，李綜合醫院為了鼓勵民眾早期發現、早期治療，現場也宣傳肺部低劑量電腦斷層。林姓家長說，參加健康嘉年華的活動很不錯，學到很多衛教，尤其看到醫院準備跟民俗月有關的文宣道具，相當特別；徐姓小朋友說，「我媽媽很喜歡念我，我覺得媽媽不碎念符超好玩的，我要拿來送給她。」各種創意符咒文宣，很快就被搶光。