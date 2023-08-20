為喚醒政府對行人路權的重視，民團今天發起「還路於民」萬人凱道大遊行，對此，總統府表示，感謝許多公民團體、專家學者和國人朋友的建議，政府有決心，一定會積極地來推動，朝向「人本交通」的國家前進，一步步提升台灣的道路交通安全。

台灣交通事故頻傳、甚至被外媒形容為「行人地獄」，為了喚起對行人路權的重視，行人零死亡推動聯盟發起「還路於民」萬人凱道大遊行，今天下午登場，雖然台北午後下起暴雨，但不少民眾仍冒雨撐傘力挺。

總統府發言人林聿禪表示，感謝許多公民團體、專家學者和國人朋友的建議，政府深刻理解國人對人行環境、交通安全的期待，行政院在17日已頒布「行人交通安全政策綱領」，同時將在8月底把「道路交通安全基本法」草案，送交立法院審議。

她說，未來將會是從跨部會、與地方政府共同合作，以及透過社會教育扎根的全民運動。政府有決心，一定會積極地來推動，朝向「人本交通」的國家前進，一步步提升台灣的道路交通安全。