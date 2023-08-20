高雄一名游姓老董與貼身照顧他10年的朱姓女看護發展出黃昏戀，臨終前讓朱女拿著印章、存簿、保單，將4658萬元存款和不動產全轉入朱女名下。游男過世後家屬不服，對朱女提告。一、二審均判朱女有罪，高雄高分院更一審逆轉，認定游男贈與時意識清楚，判朱女無罪定讞。

朱女2006年起擔任游男的看護，兩人同居並參加各種社交活動，朱女也對外自稱「游太太」。2017年11月游男因肺癌住院，找來律師公證，在醫院立下約定書，表示遺產不想留給親生子女，要通通送給朱女。

隔天，朱女拿著游男的存簿、印章和保單到農會解約18筆定存單，4658萬元全數轉入自己的帳戶。農會行員一度起疑，還通知游男家屬並到醫院詢問游男，當時游男已無法回答問題。

在農會要求下，朱女隔日便返還所有款項至游男戶頭。2018年1月游男過世，其子女立刻對朱女提告詐欺、偽造文書。

一、二審認定朱女未經游男授權就盜領存款，依偽造文書罪判其2年，朱女不服上訴。法官根據律師和農會人員證詞，發現游男在被詢問是否授權朱女解約時，還能微笑、點頭、看定存單，未表達拒絕或否定。本於「無罪推定」、「罪疑唯輕」原則，全案不能證明朱女犯罪，逆轉改判無罪。