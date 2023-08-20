林逸欣剪了俏麗短髮拍攝最新創作專輯《墜》主視覺。（鑫羽工作室提供）

林逸欣封面主視覺特別打造了一個透明感十足的視覺場景。（鑫羽工作室提供）

林逸欣專輯封面由合作多年的攝影師江民仕掌鏡。（鑫羽工作室提供）

林逸欣專輯封面由合作多年的攝影師江民仕掌鏡。（鑫羽工作室提供）

「音樂精靈」林逸欣轉型獨立製作，個人精釀詞曲、升格專輯總監後，於今（20日）宣布有喜，將於8／29發行最新創作專輯《墜》，新歌新氣象，她特別剪掉一頭長髮，以橘咖色秀麗短髮現出輯，讓人都耳目一新！

林逸欣近年持續發行單曲、也在YouTube發表許多cover影片，她表示在2020年發行完EP《想都沒想過》之後，持續的疫情使整個世界一直以緩慢的腳步前進，她個人也因親友倒下，而對人生有許多不同於往的宏觀看法。

林逸欣在沉潛的這段時間，用自己的步調重整生活和創作。並在夏天的此刻整裝待發，正式重啟音樂計畫，開門歌曲〈出去走走〉已於HITFM盛大首播！抒情主打〈墜〉則將於8／23-25一連三天在好事989電台強打首播。林逸欣想在3年的疫情後，呼籲大家「打開心、往前走，讓我們一同出去走走吧！」

林逸欣習慣用音樂記錄生命歷程，新專輯《墜》收錄了她的10首創作，而《墜》是她給自己這段生命的命題。短短兩年的時間，對林逸欣來說是一段不得不急速長大的日子，迎面而來的是許多毫無準備的告別；是身邊親愛的人突如其來的病痛、是遺憾的一波波衝擊、是許多必須得面對自己的時刻。

她坦言這張專輯中，沒有一首歌是在講開心的故事，「以前的音樂都是鼓勵大家去追求夢想、把握人生去衝刺，這兩年下來我真的有長大的感覺，面對周遭親友的巨變，你會知道『人生除了夢想，還有很多重要的事』，不用太糾結，想停下來也無所謂。」

她在新專輯《墜》裡的10首歌曲，述說了許多身邊悲傷的人生片段，她深刻了解長大後對現實的體感是多麽強烈，她說：「無力感會讓人直直往下墜，而因為一切太過未知，常常讓人誤以為閉上眼結束後就能重來。」

因此，作為這張專輯的製作人，林逸欣也刻意替大部分故事配上了輕快明亮的編曲，包含搖滾、古典、單簧管、弦樂元素，「或許是我天生的體質偏浪漫，在面對低潮時，我心中總是會想『這一切都會解決』，所以我想讓這張專輯的音樂，在灰暗中是帶有色彩的，聽完這張專輯會讓人獲得力量，會相信『人生可以重啟』。」

《墜》這張專輯籌備時，林逸欣經歷了身邊好幾個家人朋友因病倒下，面對未知的病況，她能做的也只是等待，專輯主打歌〈出去走走〉是林逸欣陪伴在沈睡的親人床邊時，有感而發寫下的一首歌。回想漫長等待的煎熬日子，林逸欣說某次試著在昏迷的家人耳邊說話，希望能有一些刺激能喚醒對方，讓她有很深的感觸「在那個當下你才會發現，想要說給他聽的美好回憶，都不是什麼了不起的特殊日子，而是我們日復一日最日常不過的小事，這件事也提醒了我更珍惜每個平凡的時刻。」