水里往慈雲寺的永樂巷在1995年左右拓寬，栽種大葉欖仁樹當行道樹，樹身被鑽孔下毒，大葉欖仁樹葉夏天轉紅，即是被下毒鐵證。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

遭毒害枯死的大葉欖仁樹已經沒有半片葉子，其隔壁那一棵也被鑽孔下毒狂落葉。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

大葉欖仁樹被鑽孔下毒，夏天樹葉應該是翠綠色，卻轉黃狂掉落。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

大葉欖仁行道樹已經栽種近30年，夏季好乘涼，秋末冬初樹葉轉紅、黃色超美，近期卻遭毒害。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣水里鄉往慈雲寺、永樂巷栽種大葉欖仁樹當行道樹，最近民眾發現新寮坪橋附近10多棵大葉欖仁樹比較不一樣，一直狂掉葉，探查發現該路段行道樹遭鑽孔疑似下藥企圖毒死，水里鄉長葉銘豐說，若真的有人將行道樹鑽孔毒害，將報警找出毒樹凶手繩之以法。縣府強調，民眾毒樹行為已觸法，最重可罰10萬元。

當地居民指出，往慈雲寺的永樂巷在1995年左右拓寬，時任水里鄉長沈吉田應地方請求栽種大葉欖仁樹當行道樹，當時盛傳大葉欖仁的落葉煮茶可護肝，傳聞強調「只有掉落在地上的乾葉才有用」，樹上採摘生葉沒有用，有段時間都看不到大葉欖仁樹落葉，因為落葉很快被撿光，近期村民分為砍樹派、護樹派而爭論不休，如今卻驚傳有行道樹遭毒害。

投訴人指出，大葉欖仁行道樹已經快30年，每棵都枝繁葉茂，春夏季樹葉翠綠，秋末冬初樹葉轉為紅、黃色，真的很美，最近新寮坪橋到慈雲寺這段路，有10多棵大葉欖仁樹葉轉紅掉落，夏天樹葉怎會變紅？覺得奇怪查看，發現大葉欖仁樹被鑽孔下毒，幾棵早已枯死，「痛苦的美，中毒後翠綠的樹葉轉紅快掉落」，懷疑這樣的毒樣行為行之多年，美麗大葉欖仁隧道恐成絕景。

水里鄉玉峰村長簡秀媛說，村民騎機車行經永樂巷，曾因大葉欖仁樹落果摔車受傷，確實有人希望能砍除改種其他行道樹，不過也有人認為大葉欖仁樹齡超過30歲、枝繁葉茂，夏天樹下乘涼很涼爽，反對砍樹，日前南投縣府農業處、水里鄉公所派員會勘後有共識，決定不砍除，將定期修枝、清除落果維護用路人安全。

簡秀媛表示，慈雲寺20日舉行法會，信眾時常上山幫忙，有人發現新寮坪橋附近10多棵大葉欖仁樹狂掉葉很奇怪，探查發現該路段行道樹遭鑽孔，懷疑這10多棵樹遭下藥企圖毒死，她獲報前往查看，大葉欖仁樹確實一直掉葉子，21日將請鄉公所派員來勘查。

葉銘豐指出，他尚未接獲毒樹通報，若真的有人將行道樹鑽孔毒害，將報警找出毒樹凶手繩之以法。

南投縣農業處林務保育科提醒，民眾若毒害行道樹，即使非珍貴老樹，也違反《南投縣樹木保育自治條例》，除了得負損害賠償責任以外，並得處1萬元以上10萬元以下罰鍰。