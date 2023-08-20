李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，其中疑似節目導演柳驪的帳號被網友挖出，柳驪不但囂張表示惡意對待李玟是因為李玟阻撓節目拍攝，更嗆如果讓王澤鵬和李玟一起站在台上不能看。

《中國好聲音》2022年時曾找來李玟當節目導師，近日流出她因認為賽制不公和節目組當場起爭執，不少人認為雖是唱歌比賽卻有黑幕，且當時節目組知曉她有腳傷，卻把應該與李玟一同表演的歌手王澤鵬安排到較遠的站位，無法讓他站在李玟身邊攙扶李玟，疑似因此讓李玟跌倒，忍痛跪著表演，對此疑似《中國好聲音》的導演之一柳驪回應稱「確實可惜，不過誰讓她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」，對於為何要支走王澤鵬她回應「舞台效果，不然錄出來倆人站在一起，能看嗎？到時候罵的還是你們，指責CoCo還要人扶，你們有沒有想過呢？」

雖然言論態度囂張，但有網友發現這兩個帳號的名稱不同，且頭像也不同，並不能證明就是《中國好聲音》女導演柳驪，有可能是好事份子偽造；而柳驪的背景也疑似被挖出是《中國好聲音》主辦公司的股東，家世顯赫是富三代，在上海名下房產有一條街，在英國還有古堡，讓部分網友認為柳驪極有可能做出霸凌李玟的行為，紛紛痛罵「早就計畫好整CoCo了，當然想好了說詞」、「這個心太黑，是個人就知道生命比舞台重要吧」、「堅決抵制，還CoCo一個公道，人在做天在看」。

（來源／影片取自中國好聲音官方頻道SING!CHINA Official Channel YouTube，如遭刪除請見諒。）

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