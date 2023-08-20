中華民國海軍岳飛艦監控共軍濟南艦。（擷取自國防部發言人臉書）

中華民國國防部20日發布影片表示，面對中共不理性挑釁行為，我國防部予以強烈譴責，國軍會以適切兵力應對，用實際行動守護自由民主價值，捍衛中華民國主權。

國防部強調，面對中共持續襲擾，藉故發動軍事演習，實質侵害區域安全，不僅無助臺海和平穩定，更凸顯中共窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。

面對中共一再進逼，國防部指出，國軍官兵嚴陣以待，不升高衝突，不引發事端，堅定自我防衛意志，軍民團結一致，用心守護國家安全！