大陸福建廈門一名曹姓男子，今（112年）年7月23日晚間，從黃岐半島游泳出發，游了10多小時，隔天凌晨抵達馬祖北竿芹壁村偷渡上岸後，沒想到卻被蜜蜂螫，他痛苦難耐只好向遊客求救，送醫後自首是偷渡客，日前被依違反入出國及移民法，檢察官聲請簡易判決處刑，處有期徒刑2月。

據了解，曹姓男子7月23日晚間穿救生衣、防寒衣、蛙鏡、浮潛三寶（面罩、蛙鞋、呼吸管）等，在黃岐半島一處沙灘出發，一路由10多小時在馬祖北竿上岸，直到隔天24日早上8時許，因為被蜜蜂螫到感到十分痛苦難耐，在芹壁播音站向遊客尋求協助。該名遊客見狀便趕緊協助通報，相關人員獲報到場，隨即將他送至北竿衛生所救治，所幸並無大礙。曹男則是想到場的警方表示，自己是為了投奔自由，才會從黃歧半島游了10多個小時到馬祖。

判決書指出，曹男非法進入臺灣地區後，於有偵查犯罪職權之公務員發覺前，向到場處理警員承認其犯行，自首而接受裁判，依刑法第62條規定，減輕其刑。

法官審酌，曹男未經許可，擅自進入臺灣地區，危害我國國境安全及入出國管理機關對大陸人士入境管理之正確性，所為實不足取；曹男犯後坦承犯行之，考量其教育程度、家庭狀況、職業等，日前依法判決處有期徒刑2月。可上訴。