Mei則抱怨老公阿弟不僅愛計較還很不浪漫。（中天提供）

藝人小Call日前上中天綜合台《同學來了》21日晚間9點播出「婚前什麼都好，婚後『計較』不停，夫妻間『這些事』不計較不行」主題，她無奈表示老公連床位大小都要和她計較，「他說我每次睡著都很喜歡黏著他，他覺得床位變很小，長期下來腰痠背痛，所以他就把這件事情怪在我身上，但睡著真的很難控制，結果他拿一條大毛巾隔在中間，我只要一超過，他就把我推回去。」

在場來賓聽了都覺得小Call老公的行為太幼稚，小Call則透露老公為此還想分房睡，讓她很受傷，主持人安心亞覺得分房睡並不是最好的解決辦法：「因為我聽過分房睡容易離婚，還有夫妻分房睡，結果開始偷吃的。」

Mei則抱怨老公阿弟不僅愛計較還很不浪漫：「我們過得很不好的時候，生日時他會自己做鬆餅，我就覺得雖然我們沒錢，但有沒錢的幸福，可是慢慢的他就淡忘這件事，有一年我生日錄完影就打給他，問他要不要去吃東西慶祝，他說『我今天不想出門』，我以為他要騙我回家給我驚喜，結果他說『對耶，今天妳生日，那蛋糕妳順便買回來好了』，我掛完電話哭著走出攝影棚。」

阿Ken聽了覺得阿弟的行為太過分，但他也好奇阿弟是否有彌補過錯？Mei則覺得阿弟實在太愛斤斤計較：「我跟他說那情人節要送我花，結果他送永生花，還說『之後30年不會再補送，因為這個是永生花』！」