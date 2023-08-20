午後大雷雨狂炸新北 至下午4時獲報39件積水

受午後熱對流影響，午後大雷雨今（20）日狂襲新北市，造成板橋、新莊、三峽等地區嚴重積水，板橋區時雨量達45毫米、三峽區高達57毫米，華江橋水門外積水深達半台休旅車，三峽老街也形同河道，據新北市災害應變中心統計，通報積水案件迄下午4時共39件，雨勢緩解後，積水已陸續退去。
午後強降雨造成多處路段積水，包括板橋區大觀路二段地下道、僑中二街、四川路、新莊區思源路、幸福路與中平路口、中正路與新泰路口及三峽老街、大學路、三重車頭路及淡水中山路等，水高可淹沒輪胎。
受午後熱對流影響，午後大雷雨今（20）日狂襲新北市，造成板橋、新莊、三峽等地區嚴重積水，板橋區時雨量達45毫米、三峽區高達57毫米，華江橋水門外積水深達半台休旅車，三峽老街也形同河道，據新北市災害應變中心統計，通報積水案件迄下午4時共39件，雨勢緩解後，積水已陸續退去。
午後強降雨造成多處路段積水，包括板橋區大觀路二段地下道、僑中二街、四川路、新莊區思源路、幸福路與中平路口、中正路與新泰路口及三峽老街、大學路、三重車頭路及淡水中山路等，水高可淹沒輪胎。
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