黃姓男子任職國軍某指揮部，2021年1月佯稱可利用線上遊戲賺取匯率價差，詐騙施姓同僚8萬元，今年1月又詐騙饒姓同僚3次，總計241萬，同袍頻頻催促還款，黃以言語恫嚇不願還錢，被害人因而報案，士林地檢署偵結，依詐欺罪起訴黃姓男子。

起訴指出，黃姓男子向部隊同僚詐騙「線上遊戲點數還內外儲值會有匯率差額」，投入5萬元3個月後可以拿回8萬元，施不疑有他，分次投資8萬元，直至約定期限，黃仍無法支付本金利息，又不斷推拖，施因而報案。

去年10月，黃向同僚佯稱投資「微笑遊戲工作室」200萬，每月可以獲取15萬到20萬的利潤，饒男交給黃男自己的提款卡，讓黃隨意提領，而他則存入200多作為投資股本，黃分別在11月4日、今年1月12日提領，直至饒男催促償還，黃為免東窗事發，竟以手機修圖程式，將銀行圓戳章剪輯，偽造匯款申請書，佯稱還款卻遭識破。

檢方依黃男的對話紀錄，偽造的申請書，認定黃男使用虛構投資名目詐取財物，起訴偽造文書、詐欺取財，另外饒男指控黃恐嚇「我會把你抓起來揍，我勸你不要讓我聽到你在營區亂講我們的事，否則後果自負」，並未造成饒男心生畏懼，恐嚇部分不起訴。