副總統賴清德日前擔任總統特使率團出訪巴拉圭，期間過境美國紐約、舊金山，引起對岸不滿，在賴抵台時宣布在台灣周邊舉行「海空聯合軍演」。對此，賴清德20日受訪時指出，對岸企圖以戰爭恐懼影響台灣選民意志，進而影響總統大選，呼籲對岸別做「損人不利己的單邊行動」，應回到國際互惠互利的軌道上。

由行人零死亡聯盟舉辦的「還路於民大遊行」，今日正式於凱達格蘭大道登場，現場逾萬人響應。賴清德率黨公職參與遊行，並於活動致詞後接受媒體聯訪，這也是他自6月25日以來再度開放媒體提問。

針對中共軍演，賴清德指出，台灣是民主國家，中國應該尊重台灣人民在自由意志之下，選出自己的總統，沒必要利用台美行之有年的台灣正副元首過境美國這件事當作藉口展開軍事演習，企圖用戰爭恐懼影響台灣選民意志，進而影響這次總統大選。

賴清德指出，希望中國特別注意，近年來無論是7大公約國領袖會議、北約領袖會議、歐盟會議，甚至最近的台美日韓領袖會議，都不約而同提到台海和平穩定的重要性，不容許任何國家以武力改變台海現狀，中國也是區域一員，應該放棄做出造成區域不安、國際麻煩這種「損人不利己」的單邊行動，應該回到國際互惠互利的軌道上，對印太每個國家、包括中國在內，都是好的事情。