屏東市時遇書店展出一張長達3公尺、距今有百年歷史的屏東糖廠地區全景圖，屏東市的前世今生彷若在眼前。（謝佳潾攝）

屏東市時遇書店展出一張長達3公尺、距今有百年歷史的屏東糖廠地區全景圖，屏東市的前世今生彷若在眼前。（謝佳潾攝）

屏東市時遇書店展出一張長達3公尺、距今有百年歷史的屏東糖廠地區全景圖，屏東市的前世今生彷若在眼前。（謝佳潾攝）

屏東市時遇書店展出一張長達3公尺、距今有百年歷史的屏東糖廠地區全景圖，屏東市的前世今生彷若在眼前。（謝佳潾攝）

影像文物藏家徐宗懋繼上月在屏東市時遇書店展出日據時期的屏東糖廠、二峰圳等老照片後，近日又帶來數百張經典老照片，當中最令人驚豔的是一張長達3公尺、距今有百年歷史的屏東糖廠地區全景圖，屏東市的前世今生彷若在眼前。

時遇書店長陳品君指出，上月書店開幕時，邀請影像文物藏家徐宗懋展示老照片，獲得熱烈回響，因此近日又邀他前來展示由國際拍賣平台競標購得，且現今國內公共博物館、美術館都尚無收錄的歷史影像原件。

陳品君說，此次的展出中，有百年來義排灣族生活影像、地方望族與企業家生活照、城郷人文自然地景，以及日本時代台灣各地的老照片等，當中最令人驚豔的是一張長達3公尺的1920年代屏東糖廠地區的全景圖。

陳品君說，這張全景圖是首次公開亮相，也是由徐宗懋帶領的影像處理團隊，縫合數張糖廠周邊環境照加以上色。

對此，徐宗懋開心道，全景圖會吸引人專程過來書店看，然後大家指指點點說這是哪裡，最後可能會出現一個比較接近實情的意見，而這就是老照片跟我們生活之間的一種連結關係。

時遇書店進一步指出，來欣賞老照片的人，不見得要精確指出老照片環境是現在哪裡，但是透過這樣的交流，後續擴散消息出去，進而引發高手注意，有一天會出現真正的答案，因此書店也正醞釀固定聚會，盼能延續這股能量。