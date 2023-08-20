近期大陸多個城市的公共充電樁充電價格上漲引發熱議。7月以來，鄭州、上海、青島、重慶等地多個品牌的充電樁價格有所上漲，漲幅從1成到一倍不等。一位上海新能源車主就表示，在同一地點、同一時間段，過去充電樁充電的價格為每度1.15元（人民幣，下同），現在卻漲到每度2.15元，漲幅高達87％。

除了上海，還有安徽部分品牌充電樁在6、7月連續兩次漲價0.2元，青島部分品牌充電樁費用也上漲了1至2成。由於多地新能源充電樁充電漲價，也讓不少新能源車主和即將入手的新人都表現出擔心。

上海一家星星充電站的客服人員透露，充電樁充電使用分時電價，近期上海司機們之所以感受到明顯漲價，是因為上海市7至9月實行「尖峰平谷」4個時段電價，劃分12點至14點為「尖峰時刻」，該時段充電價最高，也建議可選擇優惠時間段、錯峰充電。

但鄭州的計程車司機老郭，通常在16點的「平時」電價期間充電。從7月下旬開始也仍舊感受到充電費上漲，「每度電上漲了2毛，每次充電40多度，花費在30元左右，大概漲了三分之一。」他說還有不少同行分享，相較於平日最便宜的深夜時段，漲價後的充電費用，漲幅接近一倍。

除充電費之外，另外服務費上漲的背後，或許正是充電樁營運企業面臨困境。作為大陸公共充電樁巨頭之一的特來電，2019年至2021年扣非淨利潤分別為虧損1.65億元、2.69億元與1.35億元，連續三年虧損；A股上市公司奧特迅從2020年至2022年也由盈轉虧，且虧損擴大。

但面對充電樁行業廣闊的市場，即便持續虧損，充電樁運營企業仍在加大佈局力度，充電樁數量快速增加。

據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟公佈的數據，今年1月至6月，大陸充電基礎設施增量為144.2萬台，其中公共充電樁增量為35.1萬台，6月增量為6.5萬台，年增率40.6％。

據中新社引述北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔建議，降低成本、加強監管是解決「充電貴」的有效途徑。通過降低電費和停車費、優惠租金等措施來降低成本，相關部門也應研擬利多政策，支持新能源汽車和充電樁行業的發展。