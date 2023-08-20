俄羅斯在8月10日，發射了月球25號(Luna-25)月球南極探測器，這是俄羅斯近半個世紀以來的探月任務，也想要搶先在印度之前登陸月球南極。然而8月19日，月球25號卻在登陸前測試演習中，遭遇了「緊急情況」，能否在8月21日的實際登月行動前排除，尚不得知。

太空新聞(Space News)報導，雖然人類早在1960年代後期登陸月球，但是對月球的瞭解是區域且零碎的，其中月球南極的探測最少，但當地是最有可能蘊藏著大量冰凍水和珍貴元素的地方。印度的「月球3號」預計在8月23日降落月球南極，但是俄羅斯想要搶先達成「首先降落月球南極」的紀錄，因此他們的月球25號採用了比印度月船3號更簡單的設計，發射的時間比印度晚，卻比較早抵達。

不過，俄羅斯航太局(Roscosmos)在電報網(Telegram)上發布一份簡短聲明，稱月球25號出現了緊急情況，沒有按照指定的參數進行演習，目前操作團隊正在分析情況。

俄羅斯航太局沒有透露更多細節，目前尚不清楚該是否會影響月球25號能否順利在8月21日著陸。

月球25號是自1976 年的月球24號任務結束之後，俄羅斯再一次的登月任務。著陸器重量1.75公噸，著陸點位於月球南極地區，南緯約70度的博古斯拉夫斯基隕石坑(Boguslawsky crater)附近。

由於技術問題和資源有限，月球25 的開發被推遲了多年，而且在製作期間，還失去了與歐洲太空局(ESA)的合作夥伴關係，由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐空局退出了合作， 他們負責導航攝影系統，少了這一部分，月球25號任務遭到困難是意料之事。