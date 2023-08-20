有關日本政府有意排放「核處理水」入海，首相岸田文雄今天親赴福島第一核電廠視察後表示，正協調明天跟漁業界領袖會面，仍未鬆口排放時間。不過，日媒報導最快可能8月入海。

日本朝日新聞、日本放送協會（NHK）及日本經濟新聞報導，岸田今天親赴福島第一核電廠視察，除確認「核處理水」位於外海的排放口位置外，也跟東京電力公司（簡稱東電）高層會面。

岸田在視察後受訪說，有關「風評被害」（指受某事影響而引起外界負面觀感）的對策等事項，「我也希望親自跟各位漁業從業人士直接說明站在政府立場的想法」。

岸田說，正協調8月21日跟日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信會面。

談到何時要開始將「核處理水」排放入海，岸田說，政府全體將確認確保安全性及對謠傳採取對策的狀況後再做判斷，仍未鬆口確切的排放入海時間。

已知日本政府正協調待岸田與漁業相關人士等人會面後，最快在8月22日召集相關部會首長開會決定排放入海時期，而排放時間點可能落在8月下旬。

岸田今天也跟東電會長小林喜光及社長小早川智明交換意見。岸田說，他要求東電能戰戰兢兢就確保安全性及採取因應謠傳對策做好萬全措施。

對於中國等國仍對「核處理水」排放入海有所反彈，岸田說，就他的理解，國際上普遍都抱持基於科學知識來冷靜因應的態度。

他也舉國際會議與雙邊會談為例說明，日本政府會透過所有機會，不光是對中國，也會朝促進國際社會理解持續進行說明與宣傳。

東電福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時間。