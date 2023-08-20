謝京穎提前慶祝30歲生日。（民視提供）

謝京穎出席美妝品牌活動。（民視提供）

台劇女神謝京穎20日出席美容展，為其代言的美妝品牌擔任一日店長，活動現場也為31日將過30歲生日的她驚喜慶生。22日就是七夕，被問與男友張書偉怎麼過節，她大笑說：「我們很瘋狂！」透露張書偉日前問她「生日禮物可不可以送妳一台腳踏車」，原因是知道她愛運動，所以想要她一起運動，「但妳爬山爬贏我、游泳也贏我，跑步好像也不遜色，好像妳不會的只有腳踏車！」就這樣，她的生日禮物是腳踏車，七夕則是要被帶去騎車攻頂大雪山，「是不是很驚人！？」

謝京穎說，她本來就有在運動，但沒接觸腳踏車，不知道車那麼大台要放哪裡、怎麼扛，「他說沒事，我可以幫妳扛、我可以幫妳載。既然他這麼OK，那就一起運動、我就接受挑戰吧！是否有點瘋狂？但也還要看時間、天氣啦。」笑說：「有可能最累的會是他，因為我如果騎不上去，我一定會呈現擺爛狀態，叫他回去開車上來！」

被問結婚計劃，她說，結婚這件事沒那麼急迫，她想要的是有家的感覺，他們也各自都已有購房，有機會希望找到適合一起居住的地方，現在則還是居住在各自的地方，「擁有一個家很重要。兩人一開始就是以結婚為前提交往，彼此知道是往這目標前進」。

身為美妝品牌代言人，謝京穎說，其實她平常沒工作在家就不會化妝，「書偉哥也覺得不化妝很OK、很認同，但有時有重要活動、跟家人見面，或跟他出去時，還是會偷偷化妝，想說稍微打扮一下，默默跑到化妝台化妝，再假裝沒有化，但他是一個對妝感非常敏感的人，就算只有畫點眼線、上點睫毛膏，他也會馬上發現，說『妳化妝啊？為什麼要化妝，不是素顏就很好嗎』，我還是覺得要有漂漂亮亮的樣子，想要用那種非常素顏感的妝容，讓他不要發現，就是女生的小心機啦，女生愛美也是天性啊！」