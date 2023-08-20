基隆市3年一度的客家義民嘉年華20日一早舉行挑擔奉飯踩街遊行活動，基隆市長謝國樑與參與遊行的客家民眾合影，並體驗「挑擔奉飯」，他表示，希望能夠讓更多的民眾來到基隆，感受客家文化魅力，也享受這個多元城市帶來的多元價值。

謝國樑表示，基隆客家義民嘉年華為一項極具民俗意義的文化活動，市府規劃一系列祭祀祈福、挑擔奉飯與藝文表演等豐富內容，竭誠歡迎大家參與，也感受城市生活與客家文化蘊底，期盼透過遊客消費帶動地方經濟景氣。

三年一度的基隆客家義民嘉年華，由基隆市政府、基隆市文化局與基隆市客家同鄉會攜手合作，活動包含迎接義民爺儀式、市區祈福繞境、海洋捏塑親子DIY、挑擔奉飯、客家藝文表演、千人食福及客家特色市集現場備有粢粑、米苔目、仙草等客家美食，歡迎民眾一起品嘗客家美食。

三年一度的基隆客家義民嘉年華，由基隆市政府、基隆市文化局與基隆市客家同鄉會攜手合作，活動包含迎接義民爺儀式、市區祈福繞境、海洋捏塑親子DIY、挑擔奉飯、客家藝文表演、千人食福及客家特色市集現場備有粢粑、米苔目、仙草等客家美食，歡迎民眾一起品嘗客家美食。

「挑擔奉飯」儀式是從過去客家民眾準備飯菜挑擔給保衛鄉里的義民享用所衍生出來的傳統，如今則是表達了鄉親朋友對義民的敬意與感恩之情。這一場挑擔奉飯的活動不僅體現了客家文化的謙虛與敬意，更是對先人的緬懷與追思。

接著莊嚴的祭祀大典在文化廣場隆重舉行。由副市長邱佩琳帶領文化局局長江亭玫、衛生局長張賢政、消防局長向永財、民政處長張淵翔等人及基隆市政府客家事務委員會主委楊玉蘭主持祭祀大典，表達對客家義民的敬意與感激之情。