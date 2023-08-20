LIONEL MESSI



OH MY GOD



WHAT A GOAL



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Lionel Messi now becomes the most decorated player in football history with 44 titles since 2004 to 2023. ✨🇦🇷 pic.twitter.com/6qFbg5gtq5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023

成立至今短短5年的MLS（美足聯）球隊邁阿密國際，終於拿下隊史首座冠軍，20日美墨聯盟盃冠軍賽中，阿根廷射手梅西（Lionel Messi）再踢出禁區外遠射，幫助邁阿密國際率先將分數開張，雖然遭到對手納許維爾拖入PK大戰，最終仍以10比9險勝，梅西拿下職業生涯第44冠，成為史上最多冠軍頭銜的足球員。

邁阿密國際由英格蘭傳奇名將貝克漢（David Beckham）一手創立，直到2020年才成功加入MLS，陣中充斥年輕球員的情況下，邁阿密國際沒有踢出太多令人值得關注的成績，本季也在MLS墊底，但直到7月中梅西重磅加盟後，邁阿密國際開始擺脫弱旅之名。

梅西首秀以一記自由球壓哨絕殺，揭開美墨聯盟盃的奇幻旅程，梅西整個賽會場場進球，幫助邁阿密國際挺進冠軍戰，20日出戰納許維爾，梅西23分鐘禁區外圓弧起腳進球，邁阿密國際先聲奪人，納許維爾57分鐘扳回一城，兩隊正規時間加延長賽120分鐘未能分出勝負，比賽進入PK大戰，梅西擔任球隊第一點命中穩軍心，雙方戰至一兵一卒，最後一點分別派出守門員互踢，最終邁阿密國際艱辛以10比9擊退納許維爾，拿下美墨聯盟盃冠軍。

根據統計數據，梅西出賽7場全在美墨聯盟盃，攻進10球拿下賽會金靴獎，同時也在邁阿密國際隊史射手榜獨居第3，本季可望追上前頭坎帕納（Leonardo Campana）的16球。知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）指出，這座冠軍是梅西生涯第44座冠軍，傲視整個足壇。