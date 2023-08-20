桃園地景藝術節吸123萬參觀人次，展區閉幕不閉展。(文化局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園地景藝術節吸123萬參觀人次，展區閉幕不閉展。(文化局提供／呂筱蟬桃園傳真)

2023桃園地景藝術節今年移師龍潭區及中壢青埔舉辦，累計123萬觀展人次，龍潭展區在今天舉行閉幕式，文化局也宣布作品將展至10月15日，閉幕不閉展。另青埔展區則配合世界客家覽會，於人文地景區繼續展出。

文化局長邱正生說，今年桃園地景藝術節以「桃園尞尞」為主題，邀請國內外共18位藝術家，與在地民眾、學校及宮廟等，帶來超過21件的裝置藝術作品，且配合世客博特別推薦的Hello Kitty來作客、生活劇場、森林劇場、客家千人合唱、龍潭繞時光幸福散策及龍潭生活工藝SHOWROOM特展等，以更多面向讓參與民眾深入認識在地文化。

邱正生表示，龍潭大池周邊是開發約300多年的老城區，今年桃園地景藝術節以豐厚的客家人文內涵結合歷史、環境、生活及信仰文化，配合展覽推廣、社區小旅行及表演活動等，以美學質感及多元視角，讓在地居民和遊客重新認識龍潭常民生活的樸實及美學感，由於不少在地人士爭取，作品將於現地保留至年底，讓市民可隨時回到展區欣賞藝術作品及悠閒漫遊龍潭風光。

邱正生在閉幕儀式上向所有的參與藝術家、在地協力團體、宮廟、學校及志工等頒發感謝狀表達感謝之意，並宣布明年桃園地景藝術節將在龜山區辦理。