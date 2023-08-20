行人零死亡推動聯盟20日在凱道舉行820還路於民大遊行，交通部長王國材在副總統賴清德上台後獨自上台，為自己擔任部長的執行疏失向現場的民眾鞠躬致歉，遭到現場民眾的噓聲，最後應主辦單位要求簽署五大訴求帶給下一代更安全的用路環境。 （鄭任南攝）

還路於民大遊行下午登場，除了各陣營總統候選人到場相挺並說明願景，交通部長王國材也在雨中上台，但遭到台下觀眾狂噓，不少人大喊「下台」，王上台後先是一鞠躬，表示自己做得不好，但他的目標與大家一致，希望讓所有人過馬路時不會受到安全威脅，並表示需要民眾支持作為後盾，努力朝2040年零死亡事故的目標邁進。

"他"現身820遊行被噓爆! 上台先鞠躬道歉 連小朋友都對他喊話

主辦單位指出，下午已有超過2.5萬人集合支持，不過由於下午下起暴雨，現場人員相當狼狽，人潮與警方預估有許多落差。當主持人唱名到王國材時，現場出現一陣噓聲，也有人拍手表示加油，王在一陣鼓噪聲中上台。

王國材表示，過去幾年他做得不好，行人和國內交通死傷嚴重，先一鞠躬向台下民眾道歉。他說，怎樣讓小朋友、長輩、身障朋友以及所有民眾有安全的交通環境，是他當交通部長責無旁貸、刻不容緩的事情，知道大家很急如何改善環境，徹底還路於民，他的目標與大家一致，希望所有人在過馬路時，不會受到安全威脅。

他指出，希望可以納入大家的建議持續做好，遊行提出的5大訴求 ，他有逐一去讀，也會一一回應並針對細節檢討。現在最急的事情，過去交通安全、行人路權等，跨部會或中央、地方權責比較不清楚，所以這次道路交通安全基本法裡面，要把中央部會要負什麼責任、地方政府要什麼責任都說清楚，甚至到行政院開道安會報，用行政院的層級來帶動各部會。

在整個公共運輸的環境，對於行人設施的改善，有短中長期作法，最短期的是全國來調查600處嚴重肇事路口，有哪些要立即來改善。

王國材說，非常謝謝大家，大雨澆不熄大家的熱情，做為政府的後盾。他擔任交通部長的期間，行人改革道路安全是最重要的事情，他需要台下民眾支持他、作為他的後盾，一起朝2030年行人事故減半、2040零死亡事故的方向努力。