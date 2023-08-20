隨著美國通膨持續朝降溫之路邁進，加上勞動力市場依然強勁，部分專家樂觀預期，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）能夠推動經濟軟著陸。但華爾街傳奇投資人Jeremy Grantham直言，美國經濟衰退無可避免，對於Fed引導美國經濟實現軟著陸一事，他並沒有信心。

據Business Insider報導，因曾準確預測3次重大市場泡沫，而被稱為「泡沫預言家」的資產管理公司GMO聯合創辦人Jeremy Grantham近日受訪時呼籲，投資人不應該相信他那些較為樂觀的同行與Fed人員的說法。他認為，更長時間的高利率最終會給市場帶來痛苦，而Fed幾乎沒有能力改變現狀。

Jeremy Grantham語帶諷刺地表示，Fed在這些事情上的記錄「非常好」，而這幾乎肯定是錯的，「他們（Fed）從來沒有預測過經濟衰退，尤其是在大泡沫之後的那些」。

現年84歲的Jeremy Grantham本身就曾經歷過數次繁盛與破滅的周期，他本身也曾預測到包括2000年網路泡沫破滅、2008年金融危機與2009年熊市底部等重大事件。

Jeremy Grantham認為，Fed主席鮑爾設定的2%通膨目標可能很難實現，質疑通膨永遠不會像過去10年的平均水平那樣低，而且寬鬆貨幣政策與低借貸成本的時代不會重現。利率上升的影響力將開始滲透到市場的各個角落，拖累各層面，並引發可能持續到明年的經濟衰退。