法籍男星法比歐2010年以交換生的身分來台，後決定定居台灣發展，他2014年成為談話性節目《2分之一強》的嘉賓，帥氣形象立刻吸引一票粉絲，近年他往戲劇發展，在台劇《斯卡羅》扮演重要角色，而他2020年向台灣籍女友求婚，正式成為台灣女婿。生活在台灣許久的法比歐近日忍不住在社群平台發文點出台灣一亂象，不少民眾也認同法比歐的想法。

法比歐近日在Instagram貼出一段影片，畫面拍著地面，但可以聽到法比歐和一位男子說「先生不好意思，你的菸蒂可以不要亂丟嗎？謝謝」，那名男子立刻乾笑表示忘記了，法比歐則溫和指出「不是忘記了是大家都有壞習慣」，點出公園有小朋友和寵物在，這樣的行為很不好，他也在影片上寫下「每天來公園都要告訴別人別亂丟菸蒂在地上，真的很煩，抽菸的人你們想破壞你們的健康這是你們的問題，但拜託把你的垃圾帶回家謝謝」，法比歐提出疑問「你們以為菸蒂是自然可分解嗎？真的希望抽菸的人可以換這個壞習慣」。

影片曝光後，網友們表示：「因為比歐是外國人所以他很客氣的答應撿起他亂丟的菸蒂，若今天換做是台灣人跟他講他一定會回你一句：關你什麼事！喜歡抽菸吃檳榔的人幾乎都沒有公德心」、「希望政府可以立法規範『邊走邊抽菸』那種人」、「不要再亂丟了，也丟台灣人的臉」、「基本上在公園裡是不能抽菸的.....」、「自私的人才會亂丟」。

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