今年是癸卯年，也是60年一次的「黑兔年」，農曆7月特別凶，對此，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，鬼月期間適逢第3次水逆（8／24～9／16），5星座凶上加凶，不僅諸事不順，甚至可能人財兩失，除了提供需要防範的注意事項，也分享化解災厄的方法。

▍第5名牡羊座：情人爭吵，夫妻口角

水星逆行進入夫妻宮位，代表感情會遇到麻煩。夫妻之間會吵架、遷怒，因為看不慣另一半的生活習慣或是購買的東西不合意，就與對方生悶氣。單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為，談戀愛要擦亮眼睛。

建議水逆期間可以多吃哈密瓜，象徵感情甜蜜；文旦又代表圓滿，能讓感情運勢加分。

▍第4名獅子座：財來財去，物品遺失

水星逆行進入財帛宮位，很容易出現荷包大出血的情況，像是遺失包包或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處理；約會時遇上交通大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；精神不佳、思緒不清楚，甚至跌倒受傷的慘況，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，才能安然度過水逆。

建議多吃火龍果抵抗水逆干擾，因為火龍果為紅色，五行屬火，火能剋水，有助於提升運勢。

▍第3名射手座：注意事業，業績下滑

水星逆行進入事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況，包括產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難等。

建議水逆期間多吃筍類，例如綠竹筍、茭白筍、麻竹筍，因為筍類五行屬土，水來土掩，水逆一來，土類植物就能抵抗水逆侵襲。

▍第2名金牛座：投資失利，偏財運差

水星逆行進入偏財宮位，顯示若想投資，容易精神欠佳判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利，像是股票基金不要投資，會套牢；大樂透、彩券、刮刮樂等不宜購買，因為中獎機率欠佳；也不適合打牌賭博，小賭傷心、大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而陷入騙局。

建議水逆期間多吃黃色蔬果，例如鳳梨、甜瓜、酪梨等，因為黃色五行屬金，能招來強大財氣，面對水逆衝擊財帛宮，金黃色蔬果有助於提升財庫，大旺一整年。

▍第1名處女座：注意交通，外出當心

水星逆行進入本命宮，顯示將有交通事故的發生，因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車關意外。另外，前往山區郊遊要小心落石跟掉落物，多留意身邊環境跟人身安全。還要小心詐騙事件的發生，多提高警覺，精神不濟時更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身。

建議水逆期間多吃柿子，因為柿子代表「事事」如意，尤其台灣的柿子為水柿，能達到「水水相吸」，化解水星所帶來的凶險。另外，吃蘋果也有象徵平安之意。