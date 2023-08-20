大陸男星儲子竣以「新人演員」之姿在多部戲劇中擔綱一角，雖尚未獲得出演主角的機會，但星路仍備受外界看好。誰料，近日卻傳出他涉案被抓，出演戲劇因此撤檔，更讓多部作品恐面臨「重拍」危機，引發討論。

現年19歲的男星儲子竣雖尚未獲得過飾演主角的機會，但因有網友稱其容貌與肖戰、羅雲熙、胡一天等當紅的新生代演員們相近，在社群上擁有不小的關注度。此外，其待播出的作品包括《折腰》、《雲之羽》、《仙劍奇俠傳6》、《斗羅大陸2》等，因其主演皆為當紅小生、小花，受到不少粉絲們的期待。

誰料，儲子竣近日卻傳出涉嫌性侵案，在片場拍戲時遭到警方逮捕，且還有知情人士稱提告者是未成年女性，且他的情況與男星吳亦凡過往的事件相似，消息曝光後引發各界震驚，還傳出《斗羅大陸2》將因此停拍，而其他待播作品也試圖以「AI換臉」的方式，刪減他的鏡頭。不過，相關作品就算成功上映，勢必也會因此事而使收視率受到影響。

對此，儲子竣的各個社群中，其最後貼文停留在7月31日的更新，此後便未有新動態釋出，也未對此事做出回應。另外，相關消息曝光後，有多位網友在他的最新貼文底下留言，寫下：「哥，真的假的」、「如果是假的快出來闢謠，你影響到好多我想看的劇了」、「大哥，你好自為之。」

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