雙北今（20）日下午大雷雨，國家級警報大響，新北三峽、板橋、新莊因強降雨，導致多起路面積淹水，就有民眾拍下新莊幸福路，一度因為暴雨排水不及，路面變成「幸福河」，民眾只能待在騎樓躲避。

民眾在臉書「爆廢公社」分享影片，只見新莊幸福路柏油路面，被積水掩蓋，再差一點就要湧上騎樓，路上也有汽車直接通過，激起一波波水花，機車騎士則是用力支撐車體，以免倒車。

畫面曝光，讓網友感嘆「現在只要雨勢大些，到處就動不動就淹水」。