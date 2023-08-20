中信兄弟福來喜20日搭機回國。（中信兄弟提供）

要尋求3連霸的中信兄弟為了要先搶下季後賽門票，下半季選擇採用3洋投策略應戰，因此割愛超人氣洋捕手福來喜，「阿福」20日搭機回國，桃園機場湧入上百名球迷自發性組織送機，讓他十分感動。

福來喜去年來台效力，在蹲捕能力獲得肯定，尤其在引導投手方面更是表現優異，季後斬獲捕手金手套、最佳九人獎項，也獲得兄弟球團續約，今年續披「黃衫」。

不過兄弟上半季戰績並不理想，以第4名作收，想要尋求連霸需要在下半季衝刺，在考量至少3位重要投手的歸隊時間不明，加上鄭浩均要打亞運等於損失4位主戰投手，總教練彭政閔才會做出全洋投決定。

遭到註銷後，福來喜仍隨一軍移動，昨天作客新莊是他最後1天待在球隊，今天他搭機回國與家人團聚，之後再準備打多明尼加冬季聯盟。

今天在機場湧入上百名球迷前來送機，福來喜在時間許可範圍內儘量幫每位球迷簽名，最後也跟大家大合照，福來喜感動地說：「從來沒想過會有這種盛況，非常感謝每位球迷朋友的支持，我會想念大家、想念台灣。」