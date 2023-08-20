桃園市消防局三民分隊20日，舉辦一日小小救護員體驗，設置許多急救關卡，親子合力學習、實際上場操作。（賴佑維攝）

桃園市消防局三民分隊20日，舉辦一日小小救護員體驗，設置許多急救關卡，親子合力學習、實際上場操作，並由高級救護技術員，和大小朋友分享第一線的救災救護經驗，希望孩童從小建立正確急救觀念，了解日常生活中若遭遇危急狀況時，該如何做出適當處理和急救措施，具備冷靜應對的自救能力。

體驗在東埔里市民活動中心舉辦，包含「我是救護小英雄」、「支援前線gogo」、「救救安妮姐姐」、「包紮固定我最行」以及「消防豹沙畫創作」等5大關卡。有別於以往的宣導活動，著重於從小紮根防火知識及小小消防員體驗，本次的體驗關卡，特別融入大量的緊急救護元素，不僅讓大小朋友了解消防員執行院前緊急救護工作以外，更是寓教於樂，在各項關卡中帶來生活中實用的救護技巧。

其中又以「支援前線gogo」最受到大家熱烈迴響，想要通過關卡，必須完成兩大挑戰，首先要學會緊急危難時刻撥打119，並告訴消防隊正確的現場狀況；接著要從裝滿緊急救護器材的急救包內，挑選出正確的物品，完成任務。小朋友在玩樂中，不僅體驗救護現場的緊張氛圍，更習得在第一時間，能透過119報案及取得身邊救護資源等方式，成為救援時刻的重要關鍵人物。

三民分隊分隊長黃柏豪表示，此次宣導活動，讓小朋友實境操作模擬，如何撥打119報案、CPR＋AED操作、傷口止血包紮固定等實用急救技能，希望能夠讓小朋友們在遊戲中學習，在未來面對意外發生時，能做出適當的應對和求助，具備基本的救護能力。