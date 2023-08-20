李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，網上傳出香港歌手周華健疑似因為李玟被不公對待退出節目錄製，對此周華健經紀人回應了。

有網友發現《中國好聲音》導師表沒有周華健的頭像，懷疑他可能在李玟疑似被節目方霸凌後決定退出，表達對節目處置方式的不滿，對此周華健經紀人回應：周華健經紀人表示：「沒有退出哦，是網路流言。」未來將繼續擔任節目導師。

不少網友認為：「這屆導師知道個啥，要罵也是罵當時的那幾個吧」、「無論這一季他們離不離開，都不要去罵他們，因為這季導師跟coco沒關係啊」、「這季導師繼續助紂為虐的話就該罵」、「為什麼會有人罵這屆導師，不是應該擔心他們掉進狼窩嗎，我挺擔心薛之謙的，當初救了毛不易說出賽制不公，這次碰到藍台~~」、「這種沒有良知底線的節目，完全背離合約初衷，解約完全站得住腳啊……爛聲音節目不僅深刻傷害了過往的導師李玟，難道對本屆的導師沒有傷害麼？有常識的人都會逃離吧。」、「李玟太美式想法，太較真了，太相信真理。哎。其他導師，不都是默默噤聲，賺大錢，不至於和錢過不去」。

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