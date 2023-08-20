賊星該敗。25歲杜姓男子於8月18日騎機車載女網友行經橋頭區甲樹路，他肇事後竟然拋棄機車與女網友，獨自逃逸。警方後來在甲昌路巧遇到走在路上的杜男，發現杜男就是肇事的當事人，且還是高雄地檢署等「12處院檢」發布的通緝犯，訊後將一併移送偵辦。

岡山警分局甲維派出所於18日晚間11時獲報，稱橋頭區甲樹路段發生一起交通事故，警員到場時發現，只有一名女子留在現場，騎機車的男子已經逃逸。熱心民眾指點肇事男子的特徵與逃逸方向，警方後來在橋頭區甲昌路遇見臉部、四肢都有傷勢的杜男，經盤查發現就是肇事逃逸的當事人。

杜男落網時僅坦承18日晚間發生車禍，他關心女網友，並說兩人是透過線上遊戲結識，不過只認識幾天，連對方名字也不知道。警方調查，杜男於2020年起，分別遭台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、高雄等多處地方檢察署及法院所發布的詐欺通緝要犯。

警方也呼籲，民眾若有收到法院或地檢署的司法傳票文書，務必依指定庭期到案說明，以免損害自身權益；警方也將持續針對轄區治安要點主動查緝及防止不法事件發生，給予民眾安全、健康的生活環境。