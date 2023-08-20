賴清德冒雨參與「還路於民」遊行 遭嗆「政治作秀」

副總統賴清德今日以民進黨主席身份出席民團發起的「還路於民大遊行」，他先於活動致詞時提出三大訴求，宣示「2040年零死亡」願景，隨後率領黨公職冒雨步行數百公尺，眾人沿路高喊「挺行人，挺交通安全」，卻被民眾嗆聲「政治作秀」、「執政七年才發聲」等語，場面一度尷尬，最終賴在維安護送下離開遊行隊伍。

還路於民大遊行由行人零死亡聯盟舉辦，地點選在離總統府最近的凱達格蘭大道，主辦單位預估萬人參與，並邀集各黨各派組團參加，只可惜天公不做美，集會開始前天空便降下大雨，直到近3時才有明顯人潮聚集在舞台前，除賴清德外，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲也到場致詞，也是三人首度同台較勁。

賴清德約於下午近4時率十幾名黨公職上台致詞，他承諾將秉持以人為本、智慧科技兩原則，作為未來施政目標，並落實「道路交通安全基本法」、明年底全國600個危險路口、路段的改善，同時簽署支持遊行訴求的台灣行人路權宣言，讓2030年道路交通死亡人數降低5成，朝2040年零死亡願景前進。

結束致詞後，賴清德短暫接受媒體聯訪，這也是他自6月25日以來再次受訪，結束後便與黨公職們一同舉著「挺行人，挺交通安全」布條，一路喊「還路於民」口號，當時賴身著「挺台灣」polo衫、西裝褲，再套上一件透明雨衣，即便下著小雨，他仍堅持不戴雨帽，冒雨步行約500公尺才在維安護送下搭車離開。

本報現場觀察，除了侯友宜上台時有噓聲外，賴清德致詞時，台下也有部分民眾喊出「下台」、「執政都7年了」等語，遊行當下也有民眾不滿民進黨遊行隊伍停下拍照，因此在封鎖線旁狠酸「賴清德政治作秀」、「一點都不民主自由」，更有人質疑對著綠營黨公職大喊「做事有像拍照那麼認真就好」。

對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧澄清，賴副總統今日參與遊行，以行動支持並提出政策承諾，目的就是要聆聽社會大眾的意見，即刻落實改革，對於遊行現場民眾的聲音與訴求都會嚴肅看待。