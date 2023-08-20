女兒遭撞亡!余爸爸親赴"還路於民"大遊行 數度哽咽痛批:民進黨完全執政就應負起所有責任

今年5月，台南2歲余姓女童與媽媽牽手過馬路，遭未禮讓的轉彎汽車撞死，引起社會共憤。余爸爸今日也參與還路於民大遊行，他哽咽地說，2天前是女兒的生日，他買了一件衣服送給她，並許下3個願望，希望不要再有人和她一樣在馬路上喪命。

余爸爸揹著女兒沾血的包包參加遊行，遊行前主辦單位安排哀悼儀式，並邀請余爸爸代表上台致詞。他說，日前高雄的大遊行或許離總統府太遠，訴求無法上達天聽，今天離總統府比較近，台灣交通亂、無視行人安全，這是歷史共業，民進黨身為執政黨，應承擔責任。

余爸爸說，他不會從政，今天站出來也不是為了要讓誰下台，因為他的女兒不會因此回來。2天前是余姓女童的3歲生日，余爸爸說他買了一件衣服給女兒當生日禮物，並代替她許下3個願望，第1是希望她有吃不完東西、喝不完的飲料；第2是希望關心她的人都可以平安；第3，希望不要再有人跟他女兒一樣。

余爸爸表示，買給女兒的衣服她穿不到，沒有人應該在人行道上喪失生命，新北市喪命的4名行人，還有自己女兒喪命前那些沒有被重視的受害者及罹難者家屬，他們的痛，總統蔡英文、交通部長王國材看見了嗎？

余爸爸說，今天他從台南開車北上，看到天空一片烏雲，他很怕沒有人到現場，幸好現場人還是不少，他認為是老天爺為他們流眼淚，這是台灣交通安全最糟糕的時刻。