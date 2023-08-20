新冠變異株「BA.2.86」目前已在英國、美國、以色列、丹麥等4國現蹤，BA.2.86的許多突變讓它與先前變異株相比「結構截然不同」，同時也與現在疫苗鎖定預防的變異株不同。不過目前仍沒有跡象顯示它傳播的速度更快，或更易導致重症。

新冠變異株「BA.2.86」已在美國、以色列、丹麥等多國現蹤。

路透社報導，英國、美國、以色列已經各偵測出1例「BA.2.86」案例，丹麥則有3例，科學家正緊盯這支變異株，因為與現在盛行的「XBB.1.5」變異株相比，它一共有36處突變。

德州休士頓美以美醫院（Houston Methodist）臨床微生物學醫療主任朗恩（S. Wesley Long）指出，「BA.2.86」源自於新冠早期分支，與現行疫苗追加劑所瞄準的Omicron亞型變異株XBB.1.5不同。

朗恩說，目前仍要觀察BA.2.86是否將超越其他變異株，或是更容易逃脫先前染疫或施打疫苗所建立的免疫反應。

不過加州拉荷亞（La Jolla）斯克里普斯轉譯研究所（ Scripps Research Translational Institute）所長、基因組學專家托波爾（Eric Topol）警告，許多國家已大幅降低檢測病人及分析新病例的病毒基因序列，考量病例發現的速度，目前BA.2.86的「發展軌跡看來不太佳」。

托波爾也表示，BA.2.86的許多突變，讓它和先前的變異株相比「結構截然不同」。

■BA.2.86更易致病？

美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網數據顯示，隨著「艾里斯」（Eris）亞型變異株傳播，7月美國新冠就醫、住院數確實有所增加，不過患者病情並不如先前幾波那樣嚴重。

托波爾預期，BA.2.86可能更容易在脆弱族群中致病及造成死亡。目前仍要觀察BA.2.86是否更容易釀成重症。

■疫苗能防範BA.2.86？

朗恩表示：「疫苗仍能為你對抗生病及死亡帶來強大防禦能力。」