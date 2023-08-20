根據交通部道安會統計，台中市今年1-5月行人事故件數全國最多，相較去年同期增加率也是全國最高。台中市議員周永鴻批評，盧市府投入行人環境改善少，根本無心改善。市府回應，交通局、建設局持續投入並爭取經費，透過行人友善交通工程設施，提升行人安全。

台中市今年1-5月行人事故1259件，較去年同期增加510件，增幅68.1％；同是六都的高雄1-5月行人事故502件，較去年同期減少63件，降幅11.2％。周永鴻指出，台中市行人環境惡劣，但投入行人環境改善的預算卻遠不如高雄。中市府今年編列1.76億行人友善交通工程相關預算，並追加600萬。但高雄市政府今年編列6.2億元預算，近期又追加4.4億元，達到10.6億，差距甚大。

交通局指出，除今年編列及追加交通工程相關預算共1.82億元外，已積極盤點台中市各處主要號誌路口，正向營建署2年期計畫總經費1億2352 萬元，改善行穿線、號誌等，也向交通部道安委員會爭取高齡友善示範區補助經費約730萬元，加強行人通行安全。

建設局指出，今年度至今已改善7.2公里人行道，全年度預計投入7.7億以上經費，持續辦理人行道及通學步道改善，也辦理人本道路整體規劃，盤點共10處人行潛力路網，規畫人行動線串聯，未來將持續編列及爭取經費，落實人本通行環境。

周永鴻說，市長盧秀燕曾說希望中央能全額補助改善經費，助地方加速進行改善，但市府更需要的是決心更用心，不是三不五時宣布警方大執法，請交通局、建設局等單位加強投入資源，增設人行道、改善易肇事路口、調整道路設計等軟硬體改善，才是改善交通安全的根本之道。

交通局表示，持續檢討道路行人設施，目前已設置標線型人行道127處約13.5公里、綠斑馬573處、行穿線退縮110處、行人專用號誌1901處、行人專用／早開時相287處等；建設局則指出，自2019年至今，人行道闢建及改善長度近100公里，全市人行道總長度達1839公里，人行道普及率達64％，是六都前段班；通學步道也改善近33公里。