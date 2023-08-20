日盛台駿國際租賃旗下兩家子公司：日盛國際融資租賃及台駿國際融資租賃，委由華南銀行統籌主辦聯貸案，兩家公司分別募集到人民幣11.4億元、人民幣11.9億元，額度為兩家公司籌資單一案件的最高金額，且均大幅超過原先預計各自募集的人民幣5億元。

日盛及台駿租賃董事長朱志威表示，此次聯貸案是日盛台駿集團大陸事業籌資的新模式，由兩家子公司向同一個銀行團融資，這個新模式不但讓籌資作業時程縮短，也獲得更大的籌資規模。聯貸案的成功將有助於日盛、台駿兩家租賃公司，提升市場競爭力並深化事業布局。

此宗聯貸案由華南銀行統籌主辦、並擔任額度管理銀行，共同主辦行有土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、富邦華一銀行及瑞穗銀行，參貸銀行包括台灣銀行、台灣中小企業銀行、彰化銀行、國泰銀行及中國信託等金融機構。

台駿租賃和日盛租賃分別於2011年及2013年設立，10多年來深耕大陸的設備融資租賃市場，透過直租、回租產品，提供中小微企業客戶更多元的營運融資管道，目前在大陸18個城市皆設有分支據點。