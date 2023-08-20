北部一名男子（A男）指控，妻子是美容美體SPA館按摩師，前往消費的李男以家中要請人打掃，妻答應接下打掃工作，不料，李男用3000元要求「做半套」，並強拉妻子的手套弄他生殖器，妻子被動完成，李男還恐嚇「若未繼續到住處服務，將公開為我做半套的事」，妻子被迫3個月內陸續服務了11次。

沒想到，李男胃口越來越大，後後來強行脫光妻子並撫摸胸部、下體並強行性侵得逞，為了營造2人是合意性交易的假象，李男偷偷在妻子外套口袋放了5000元，還不要臉的威脅，之後若不來打掃，就打2人發生性行為的事告知妳老公，妻子擔心婚姻破裂只好隱忍，自此長達1年被迫發生40多次性行為。

後來妻子因為更換工作就封鎖李男聯繫方式，李男卻去妻子工作場所，持續跟蹤、騷擾時間長達5個月，因受到脅又被迫與李男發生性行為，甚至要求妻子須每天下班後，至其住處陪伴聊天，還要任其撫摸猥褻。

A男指出，李男某次逼迫妻子發生性行為後，還問有沒有帶錢，妻子告知身上僅有要繳房貸的9000元，無良的李男竟把9000元搶走，事後妻子要求還錢，李男持續拖延甚至要求借50000元，若是拒絕，就把2人長期維持性關係一事跟妳老公說，妻子無奈又借出50000元，之後，李男多次藉口要還錢，強迫發生性行為。A男表示，得知這些情事氣炸，怒向李男提告求償100萬元。

法官審理時，李男辯稱確實有半套、全套的性行為，但未用脅迫、強制、恐嚇等些手段，認識A女時不知道她有配偶，後來知道後仍有與A女發生性行為，願意賠償給A女老公。

法官認為，李男提出與A女的LINE對話紀錄，A女持續與李男分享日常生活、聊天，甚至A女主動詢問是否仍需要打掃，因為最近失業等，與A女老公指控A女是為了遠離李男，才會變換工作等，顯不相符。

法官認，A女還傳送「愛你喔」等訊息給李男，若是如A女老公主張，李男持續以威嚇、強制、騷擾、跟縱等手段侵害A女性自主權，很難想像A女還會持續與李男聯繫，還分享日常生活瑣事。A女老公主張李男以違反意願的各種手段，強迫與A女猥褻或性行為，既無客觀事證相佐，實難憑信。

法官審酌，A女老公高職畢業，是設計公司負責人兼設計總監，月薪約55000元至58000元，李男高職畢業、當臨時工，日薪1500元至1600元（本院卷第，衡量兩造身分、地位及經濟狀況，李男侵害A女老公配偶身分法益之行為態樣、期間，李男所受精神上痛苦程度等，認得請求李男賠償精神慰撫金以12萬元為適當。日前判決李男應給付A女老公12萬元。可上訴。