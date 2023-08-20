副總統賴清德今日以民進黨主席身份出席民團發起的「還路於民大遊行」，卻被民眾嗆聲「政治作秀」、「執政七年才發聲」等語，場面一度尷尬，最終賴在維安護送下離開遊行隊伍。（黃婉婷攝）

交通部長王國材也在雨中上台，但遭到台下觀眾狂噓，不少人大喊「下台」。（鄭任南攝）

台南女童與媽媽牽手過馬路，遭未禮讓的轉彎汽車撞及不幸過世。余爸爸今日也參與還路於民大遊行。（摘自中天新聞）

「還路於民」大遊行今（20）日於凱道登場，國民黨總統參選人侯友宜、民進黨參選人賴清德與民眾黨參選人柯文哲皆受邀出席。台南一位過斑馬線因車輛肇事而不幸過世的3歲女童的父親余爸爸也現身會場表示，今天的大雨是老天爺為他們流眼淚，希望不要再有人跟她一樣喪命。

台南日前有一位3歲女童過斑馬線時因車輛肇事而過世，根據《ettoday》報導，女童的父親余爸爸帶著女兒過世時沾有血跡的包包到現場參加遊行。余爸爸說，前幾天是女兒生日，他買一件衣服當生日禮物，也許下願望，希望不要在有人一樣遇到不幸事件。余爸爸哽咽說，女兒穿不到生日禮物的衣服了，而今天的大雨是老天爺為他們流的眼淚！

主辦單位指出，下午已有超過2.5萬人集合支持。當唱名到交通部長王國材時，現場出現一陣噓聲。王國材在一陣鼓噪聲中冒雨上台，遭到台下觀眾狂噓，不少人大喊「下台」！

副總統賴清德今日以民進黨主席身份出席民團發起的「還路於民大遊行」，被民眾嗆聲「政治作秀」、「執政7年才發聲」等語，場面一度尷尬，最終賴在維安護送下離開遊行隊伍。