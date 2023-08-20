今年3月跳級上高中的韓國神童白江賢（音譯）日前宣布已自請退學，其父今天公開來自其他家長的誹謗信件，並表示白江賢其實是因為在校受排擠，才決定在惡化成更嚴重校園暴力前離開。

曾在「英才發掘團」等韓國綜藝節目上展現數學及音樂天賦的白江賢19日在個人YouTube頻道宣布18日已向正在就讀首爾科學高中辦理退學，之後將自行準備參與大學入學考試。

白江賢透過影片公開的信件內容稱自己是在某天早晨起床刷牙時，突然覺得鏡中的自己就像一個只會解題的機器，因此想重拾已許久未接觸的作曲、創作桌遊等創意性活動，於是向父親提出退學。

他在信中親切稱呼學校同學及學長姊為哥哥、姊姊，表示不會忘記這段時間在學校的回憶，希望未來能在大學重聚。但才過一天，白江賢的父親就公開了來自其他家長的信件，表示其中中傷白江賢的內容皆為不實誹謗，並透露兒子其實是因為在學校受欺負才決定退學。

白父公開的信件寄件者自稱為首爾科學高中學生家長，主張白江賢在第一學期期中考時，除數學以外的科目全都不會，「這件事所有家長都知道」，聲稱所有家長的反應都是「大家都認為他應該很快會退學！學校竟然沒考試就讓他入學！」等。

寄件者批評，白江賢是因為課業跟不上才退學，卻以其他理由美化，「看到報導真的無法忍受」，表示不會讓江賢媽媽為了兒子繼續撒謊，損害其他在學生及校友的形象。

白父在與律師商討後公開信件內容，強調白江賢與其他學生一樣都經過招考並合格，期中考只會寫數學的說法也非事實，「雖然分數沒有特別優異，但所有科目的分數都很平均」。

他表示，白江賢並非課業跟不上才退學，而是因為在學校遭受嚴重校園暴力，甚至要召開校園暴力委員會議，但校方仍未採取任何措施才決定退學。白父聲稱白江賢在學校被當作透明人般無視，分組作業也無法參與，還有學生拿著網路上的惡意中傷留言取笑他，表示後續將公開實質證據。

2012年出生的白江賢在2020年就跳級上小學5年級，2022年跳級上中學，一年內畢業跳級考上高中，但僅一學期就宣布退學。