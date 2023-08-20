日籍火球男藤浪晉太郎季中大限前轉戰金鶯，20日首度回到運動家主場出賽，卻挨上前隊友一轟，吞下今年第3場救援失敗，專門報導運動家相關消息的社群網站不顧昔日情面，見機嘲諷藤浪晉太郎。

金鶯握有2比1領先，6局將投手丘交給藤浪晉太郎，一顆沒有掉下來的指叉球被迪亞茲（Aledmys Diaz）擊出追平全壘打，藤浪晉太郎手插著腰、面無表情看向外野，最近2場出賽他都掉分，自責分率重回8字頭，藤浪最後飆出2K結束半局。

藤浪晉太郎本季表現不如預期，推特帳號「Uprooted」落井下石，轉發藤浪晉太郎被轟全壘打的影片，譏笑：「藤浪晉太郎回到奧克蘭投球，這也代表著…」Uprooted並未就此罷手，還貼上運動家球迷2個月前和現在看到藤浪挨轟的對比照。

轉投金鶯後，藤浪出戰13局飆出15次三振，但也丟掉9分之多，自責分率6.23依然不及格。金鶯此戰在10局上靠著運動家守備大亂，單局轟回5分，以7比2收下比賽勝利，金鶯目前美聯戰績第一，分區領先光芒2.5場勝差，有機會重返相隔7年的季後賽。