大陸地產商恐再暴雷！上觀新聞報導，大陸大型地產商SOHO中國近日公布2023年半年報指出，集團旗下尚有人民幣（下同）19.86億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付，可能導致該集團的銀行借款本金出現交叉違約，交叉違約的借款本金為42.32億元，利息為1,057.6萬元，再度引起市場恐慌。

根據SOHO中國財報顯示，今年截至6月30日，SOHO中國的營業收入約8.215億元，2022年同期為8.96億元；淨利潤約1,470萬元，年減約92.4％；歸屬於母公司股東淨利潤人民幣1,361.3萬元，年減92.86％，利潤驟減逾九成，財務情況已讓外界相當憂心。

面對SOHO中國當下的經營狀況，審計機構普華永道認為，SOHO中國可持續經營的能力存在重大不確定性。截至2023年6月30日，SOHO中國的流動負債超出其流動資產71.7億元；銀行借款及其他借款共計約160億元，非受限的現金及現金等價物為6.27億元。