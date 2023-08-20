2024年總統大選，國民黨參選人侯友宜跟民眾黨參選人柯文哲，未來是否會合作， 引發關注。前立委郭正亮透露，今天他跟柯文哲說，「你跟侯就趕快談一談」，柯反問一句話，「國民黨有可能當副的嗎？」

郭正亮今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，今天早上柯文哲接受一個專訪，他去當提問人，他跟柯文哲說，「你跟侯就趕快談一談」，柯就反問他一句話，「國民黨有可能當副的嗎？」

郭正亮認為，柯文哲這個認知也沒有錯得太大，目前可以看到侯友宜和鴻海創辦人郭台銘絕對不可能當副的，在這種氛圍下，柯文哲當然要跟著說「不可能」，因為柯文哲怕被人家消風，所以一定要撐到底。因為柯文哲感受到侯跟郭都想當正的，他怎麼可以說願意當副的，輸人不輸陣。所以變成大家都要撐民調，可能時間還沒到，大家要繼續撐到10月，10月總要做個決定。所以現在逼他，他也不會回答，現在的尷尬就在這裡。

至於民進黨參選人賴清德，郭正亮指出，看看總統蔡英文在2019年的民調，怪不得賴清德陣營會緊張，因為蔡英文從來沒有低於40％，而且還曾經衝到54％，所以當時就知道蔡英文一定贏。目前《美麗島電子報》民調，賴清德最高是在今年3月的41.4％，接下來就一路跌，最低跌到32％，最近又往上，現在是39.4％。