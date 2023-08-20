參加男女在活動開始前先向月老祈求獲得好姻緣。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟七夕聯誼派對20日傍晚4時30分登場，180對男女報名參加，廟方首度以辦桌型態，在廟埕舉辦「愛情風味餐」，廣場前擠滿配對男女，場外還有家長擔任「軍師」，聯誼活動如廟會一般熱鬧。

聖母廟今年5月舉辦首場120人的單身聯誼派對，報名數小時內額滿，最後配對27對，配對率接近5成。廟方在眾人敲碗下，20日再辦七夕聯誼派對，擴大名額為180對，起初擔心名額太多報名不足，最後仍然秒殺，許多長輩還打電話抱怨沒幫孫子、孫女搶到名額。

廟方表示，這次參加者平均33歲，最年輕的男生28歲、女生26歲，男生以科技業的工程師居多，女生有老師、護理師、幼兒教師、社工與藥師。有女生在報名時，要求主辦方幫忙安排高帥男坐在旁邊。

單場360人已屬罕見的單身聯誼活動，廟方乾脆在廟埕擺桌，席開36桌，稱為「愛情風味餐」，除了有下午茶一連串的互動遊戲，男女更在晚餐時加溫互動增進了解。

現場有單身男女在進場後即開始聊天交友，並大方合照交換聯絡方式，也有靦腆的單身者面露緊張，場外有不少家長幫忙物色對象。

來自台北的徐姓小姐透過媒體得知聯誼活動，積極報名參加，她表示大學念書就在台南生活，對台南的男孩有很好的印象，特別南下參加。

活動請來歌手唱起浪漫情歌，現場十分熱鬧，廟方希望這場配對率可在4成以上，配對成功者將贈送住宿券、攝影券與禮盒。