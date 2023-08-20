2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站20日在在隘門沙灘進行最後一天的決賽，最後由澳洲1隊Nicolaidis／Carracher、日本1隊Ishii／Mizoe拿下男、女組的冠軍，並獲得2500美元的冠軍獎金。

獲得冠軍的澳洲對比賽場地讚賞有加，不僅是亞洲級更具有世界級水準，Carracher表示，這次賽會真是超棒的體驗，不論是場地、風景、賽會設置、工作人員都很棒，且場地真的不只是亞洲，在世界上都算很棒的水準。能拿到冠軍很開心，也要謝謝所有為我們加油的觀眾還有為賽事付出的人們。

賽會今天上午先進行4強準決賽，女子組方面分別由澳洲2隊與萬那度1隊爭奪季軍，日本1隊與日本3隊進行冠軍戰，男子組則由泰國1隊與日本2隊爭奪季軍，紐西蘭與澳洲1隊爭奪澎湖站冠軍。

決賽最後的結果女子組由澳洲2隊Milutinovic／Fejes以2比0(21比13、11)勝萬那度1隊Lawac／Toko，取得季軍。日本1隊Ishii／Mizoe2比0(21比16、8)勝日本3隊Akiko／Yurika榮獲澎湖站女子組冠軍。

在男子組方面則由泰國1隊T.Pithak／T.Poravid以2比1(21比14、21比23、18比16)勝日本2隊Fukushima／Dylan獲得季軍，冠軍戰則由澳洲1隊逆轉勝Nicolaidis／Carracher 2比1(15比21、21比13、21比13)擊敗紐西蘭隊Fuller／Nicklin贏得本站賽事冠軍。