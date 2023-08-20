南澳國小在球場上展示我國國旗，同步在臉書發文「榮耀獻給台灣，南小奇幻旅程」。（南澳國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣南澳鄉南澳國小男、女籃球隊，10日至歐洲保加利亞參加阿特蘭盃國際分齡錦標賽，14位泰雅族球員在台灣時間17日最後一場戰役中，各自奪得U13男組、U13女組冠軍；南澳國小在球場上展示我國國旗，同步在臉書發文「榮耀獻給台灣，南小奇幻旅程」，期望偏鄉孩子們在追求夢想的道路上能綻放光彩。

南澳國小勇奪阿特蘭盃國際賽男女籃U13雙料冠軍 清一色泰雅族球員

南澳國小屬原鄉學校，學校籃球隊每年都會到北歐芬蘭參加比賽，曾拿下芬蘭海豚盃籃球分齡錦標賽5座冠軍盃、匈牙利籃球賽1座冠軍盃，加上這次保加利亞阿特蘭盃的雙冠，累計已奪得8座國際賽事金盃。

南澳國小主任鄭轅緒表示，首度帶著學生到保加利亞參賽，人文風情、球風跟以往去的芬蘭、匈牙利完全不同，他們起初以發展足球、手球為主，籃球則是近期極力推動的運動項目，複合式的分齡錦標賽也是近幾年慢慢發展起來的。

鄭轅緒說，歐美球員跟南小球員在體型上就有很大的差異，但泰雅族小朋友有天生的球感、敏捷性和耐力；在最後一場冠軍戰中，上半場2隊雖然打的難分難解，下半場孩子們就發揮體能及速度上的優勢，逐漸拉開分數差距，最重要的一環贏在防守，獲得勝利。

南澳國小校長林光章10日率領籃球隊9女、5男的選手們出征歐洲，安排16天行程，預計台灣時間26日返國，此次從歐洲抱回2座冠軍杯，讓部落族人引以為榮。鄭轅緒感謝各界以實際行動關懷偏鄉，給予孩子們鼓勵與支持，期望他們未來在追求夢想的道路上能大放異彩。