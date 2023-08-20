星展銀行（台灣）12日啟動整併花旗（台灣）銀行消費金融業務及上百萬客戶的行動，星展客服團隊天天硬戰上場，據悉，14日正式上班的原花旗3000名員工也快速加入「安頓客戶」，協助原客戶熟悉星展網銀系統，8/14～8/18上午的整合第一周，原花旗常態客戶已登入/註冊星展網路銀行比例將近6成，登入/註冊星展card+ app的比例逾3成。

而在12 日～14日一直塞車的星展網路銀行，經客戶實測，目前已恢復正常速度，數位服務也相對流暢。星展也表現，首波安頓的客戶群，以過去180天曾登入網銀的花旗客戶優先，因反映了這群客戶為常態客群，為花旗銀行的「活」（有效）客群，也有使用銀行服務的孔急性。

星展確切接收的花旗消金客戶數目，將視原客戶登入/註冊網銀及信用卡APP而定，網銀部份在首周就將近6成，高於信用卡專屬APP的星展card+，原因是星展銀行提供花旗信用卡使用延長一年，且首波發卡在11月，目前已登入的花旗卡友實際上在APP上進行刷卡時，是使用「冠著花旗卡名、實則星展卡身」的信用卡。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰在整併記者會上表示，整併花旗消金業務及客戶後，星展台灣存款及財富管理客戶數翻倍達110萬，信用卡帳戶數成長近5倍至超過300萬，而為了服務大幅擴增的客戶規模，星展銀行已投入3億新幣、約新台幣80億元在IT系統及組織、人員，要讓星展充分發揮數位創新的強項，提供客戶一流的產品與服務。